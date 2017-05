West Wilson Middle School principal’s list and honor roll

Sixth grade

Morgan E. Alford, Varaha S. Ande, Sandy S. Aramanuous, Gregorio Bahena, Devan R. Beutner, Davin K. Borden, Andrew S. Chambers, Katelyn B. Clark, Ava R. Coffman, Kayla N. Dilmore, Gracie M. Dixon, Mark A. Embarak, Monserrat Espinoza, Maya P. Follmer, Madison L. Foreman, Avery Gilstrap, Varsha Girish, Kaitlyn E. Goode, Olivia R. Happy, Alayna M. Harris, Melissa D. Hessey, Ema R. Hicks, Cael A. Howell, Evan M. Hughes, Ananda G. Irwin, Andrew C. Jones, Aubrey A. Katzenmiller, Austin M. Kerney, Savannah K. Kirby, Gavin U. Larrison, Briana I. Martinez, Aidan N. McCleeary, Ashley G. McCowan, Autumn E. Mcgee, Jai M. Mehta, Rubi R. Morris, Thomas J. Morrison, Mary O’Riordan, Aadi J. Patel, Nithyashree Prabhu, Sudarsini Prasanna, Brittany M. Reth, Jamey E. Ricketts, Sophie P. Roberts, Jonah B. Robertson, Isaac G. Schafer, Payton M. Siler, Atticus H. Simon, Alison G. Smith, Blayne Smithing, Sydney R. Sottek, Madilyn K. Spears, Sudarshan Sridhar, Ana G. Suarez, Savannah N. Swafford, Brett R. Thompson, Brody S. Towner, Joseph E. Tzompanakis, Esther-Ama E. Upkong, Aleyah G. Williams, Tyler D. Williams, Christopher B. Wilson, Jude W. Wilt and Hayden J. Powell.

Seventh grade

Mary E. Armstrong, Christian M. Begnaud, Abbey R. Benson, Annie G. Blackmon, Jessica J. Bockman, Bryce D. Booth, Alexa E. Borski, Sofia W. Botros, Davis C. Brewer, Casey F. Brown, Meadow G. Carroll, Faith M. Cook, Makenzie B. Daniel, Kylie I Diserens, Jeremy R. Eduave, Peyton B. Ellis, Sam W. Elrod, Charles G. Ewing, Edith A Frederick, Olivia K. Gessford, Tanner R. Hansen, John R. Hill, Kasey M. Hoffman, Hayleigh C. Holcomb, Richard I. Huddleston, Ethan M. Hunter, Jaydin J. Joseph, Erin S. Kelley, Paisley O. Kelley, Adler E. Kerr, Madison O. Kibbe, Alexandra F. Knueven, Phoenix N. Koorey, Tammy T. Le, Parker B. Lovin, Angela J. Maddock, Jonnie C. Meador, Jaia Miles, Rebeca Miu, Grace J. Monroe, Veronika G. Mousa, Addison M. Myatt, Elisabeth G. Neill, Macie E. Nunn, Fadeyemi I. Okewusi, Megan E. Owen, Emma F. Parson, Olivia Patrick, Micah S. Ringenberg, Alexis N. Roberts, Kaylyn L. Rocha, Noel H. Ronan, Kathryn T. Rowe, Sara E. Short, Ella Sizemore, Blaine A. Smith, Josiah T. Stafford, Samantha P. Stephens, Aiden N. Sterrett Spencer, Jonathan E. Stilts, Will F. Stride, Jayme T. Taylor, Haven D. Thompson, David C. Turner, Cali M. Vancleve, Lakyn N. Williams, Justin L. Wolfe, Whitney E. Yankura and Verena R. Yousef.

Eighth grade

Elijah Y. Crockett, Adeline L. Dunagan, Bayle S. Dunagan, Abanoub Armanious, Grace E. Bingham, Noah R. Bogdanovic, Libbi M. Booker, Julia M. Briggs, Hope E. Davidson, Kassidy J. Davis, Caleb M. Dixon, Jerika S. Eduave, Jacob M. Howard, Dylan C. Hudson, Arianna K. Hutchinson, Madyson L. Jones, Eunkyul Lee, Alexandra F. Lewis, Emma N. Matinez, Connor A. Maxwell, Kaitlyn I Meador, Kevan M. Mehta, Gracen E. Miller, Caitlyn R. Moody, Abigale G. Oglesby, Kaitlyn A. Randolph, Danielle M. Reth, Reagan L. Smithing, Saniya D. Sovani, Supreethi Sridhar, Katie R. Tsompanakis and Tristin E. Williams.

Honor Roll

Sixth grade

Bersabel Aklilu, Sean C. Aldridge, Rasha O. Altahat, Kwame A. Amponsah, Aiden L. Atkins, Kerollos R. Awad, Emily P. Bailey, Aarik K. Bay, Johnathan Bessette, Holden S. Bilbrey, Olivia M. Bingham, IsaiahM. Birch, Kendyll J. Blakley, Katherine R. Bollinger, Andrew J. Bond, Zoey R. Bramlett, Elise R. Brown, Ryder S. Brown, Ayriel B. Carrion, Kensley M. Carter, Lauren P. Carter, Autumn B. Cecil, Jaylah D. Chadwick, David P. Chu, Addison S. Cole, Kaleb G. Coleman, Stella Collins, Tucker J. Cook, Tyler A. Cooley, Benjamin Cox, Ethan D. Crisp, Eric Z. Curtis, Savannah G. Davis, Michael T. Demonbreun, Trevor J. Denison, Georgia A. Earls, Kyrollos B. El Romany, Karli E. Foster, Cason C. Fournier, Mason B. Gardner, Tiffany N. Garner, Mary Gendy, Eyob A. Gizaw, Kate R. Grandstaff, Madyson L. Graves, Joshua J. Griffith, Leeya N. Grimmett, Charlotte E. Grundy, Kyra Guess, John D. Guethlein, Lewis G. Hagy, Micah A Hailey, Maryam Hanna, Jaelyn A. Hedrick, Drew A. Herndon, Andrew R. Herron, Matthew R. Hetrick, Kylie A. Hitchcox, Cody J. Hitt, Allyson R. Hoffner, Lillian M. Horman, Nolan R. Hudson, Devlin J. Hyde, Mackenzie L. Ingram-Messemer, Kortney R. Jackson, Isabel G. Jett, Kaydance E. Keoneth, Aaron M. Knueven, Annaliese J. Krage, Leah M. Lannom, Natalie G. Larsen, Kassidy J. Laster, Joseph Lazenby, Stephen P. Leonard, Sarah K. Linam, Chloe C. Lockwood, Parker F. Loughney, Erin J. Love, Rachel K. Malone, Braeden G. Martin, Harrison D. Matthews, Tyler A. Mattone, Trevor J. Mcgee, Ian Mcparlin, Kelsey S. Mcvey, Austin T. Mendez, Nicholas A. Mercante, Elizabeth D. Merren, Emma N. Metzgar, McKenzie A. Miller, Baylee A. Miner, AmaniF. Moore, Nathan C. Mora, Cole E. Morris, Timothy G. Morrison, Deairrus O. Morton, Abby R O’GUin, Om N. Patel, Maxwell P. Patterson, Sadie B. Phelan, Bryson L. Poole, Gracie P. Powers, Paisley G. Premo, Zachary A. Proctor, Julissa R. Ramirez, Dylan M. Reed, Whitney T. Robinson, Emilio R. Rodriguez, Liliana I Rodriguez, Nazreth A. Rosberry Jr., Emily D. Sanchez, Kaylee A. Scott, Jordan T. Selby, Rhian C. Sellers, Riley E. Serbin, Ryan D. Shafer, Yousef W. Shaker, Andrew R Shekoury, Claire E. Shelton, Lourin M. Shenoda, Mark M. Shenouda, Cody D. Shepherd, Sabahudin Smajlovic, Austin J. Smith, Chase M. Smith, Ella R. Smith, Josie Smith, Kelson A. Smith, Ryan J. Smith, Ramez R. Soumaeil, Ushasree Srirangam, Savannah A. St. John, Kenneth B. Staten, Sara E. Sullivan, Emily M. Sutton, Lewis P. Tanner, Alicia A. Thuringer, Gia A. Tyler, Jesse E. Walling, Maren A. Walsh, Connor J. Warnock, Dakota Watts, Austin S. Weatherford, Carson B. Whitaker, Katelyn M. White, Macy A. Wimberly, Anna E. Wood, Jakoria A. Woods and Antony R. Yousef.

Seventh grade

Laziza Abdullaeva, Julie R. Adams, Aden A. Aden, Cailin R. Aguilera, Dean M. Alford, Haileyana P. Allen-Cantrell, Aaya O. Altahat, Emmet C. Amos, Zackery B. Anderson, Jacob B. Armistead, Savanna A. Arnone, Parker E. Arvin, Alexis N. Arwwood, Joseph A. Atwell, Anniston L. Bean, Daniel J. Beard, Leah G. Beazley, Ethan T. Bell, Josiah Bellfield, Colin R. Berta, Chloe M. Beveridge, Keegan S. Bilodeau, Emma E. Blair, Jacob B. Blue, Ryan K. Brener, Sean Brown, Jordan L. Bush, Elijah T. Byars, Samantha J. Calvetti, Madison P. Carey, Megan R. Cartee, Ian L. Clark, Malachi Clemmons, Andrew R. Courtney, Connor P. Curtin, Eyasu Delelegn, Elijah C. Dickerson, Emily K. Donegan, Clayton E. Duke, Kailyn G. Ferguson, Maci M. Ferrell, Anna M. Franklin, Melati L. Free, Samual B. Frye, Ashlyn K. Fuller, Ethan J. Garcia, Maxwell R. Garcia, Landon R. Greenwood, Jackson T. Gregory, Ha Ve’Ah K. Griffin, Yirga R. Habtu, William D. Hamilton, Quinnlan C. Hankes, Matthew D. Hills, Caleb G. Hogan, Michael C. Hoyt White, Emma G. Hungerford, Noah A. Hunter, Noah B. Ingham, Alec A. Jakalski, Alli J. Johnson, Abigail A. Jones, Clara I. Kallaos, Roman W. Kemp, Zaeem A. Khan, Miah M. King, Tyson G. King, Kylie R. Kistner, Madeline C. Knee, Stephen J. Kraus, Erica L. Lamey, Joshua T. Little, Lydia C. Love, Jordan C. Marlowe, Ethan J. McCarter, Lola K. McGuire, Ella B. Mcisaac, Sophia M. Mckanna, Jordan L. Meadows, Mason C. Melton, Gabriel A Mencia, Peyton T. Merritt, Zoe C. Milonis, Zachary D. Moon, Eleanor R. Mosley, Kara E. Moss, Cruzsita Navarro, Taylor P.Niggl, Emily D. Oatman, Carter E. Ogden, Alejandra M. Orozco, Jacob J. Park, Nataly Perez-Hernandez, Taylor V. Petty, Shealyn R. Reed, Tatum R. Riddle, Christian H. Rios, Sabrina C. Robertson, Brooke J. Robinson, Cody R. Roder, Beshoy S. Sabry, Lanie M. sadler, Youstina M. Saleeb, Ellie A. Scoby, Jameson O. Scott, Bane J. Shafer, Garrison L. Sharp, Savannah F. Shoemaker, Emmy E. Simon, Vasundhara Devi Singar, Abraam A. Sodky, Robert L. Spickard, Michael D. Spraker, Elizabeth M. Steakley, Katelyn F. Stewart, Jazmyne I. Stilts, Morgan B. Sweeton, Jada S. Taylor, Maggie L. Templeton, Sydney J. Thaxter, Kayleb T. True, Erin F. Tucker, Imeikan E. Upkong, Fox A. Underwood, Lacie D. Urich, Jaide A. Wallace, Delaney J. Waugh, Addelyn R. Williams, Ryan P. Williams, Cooper A. Young, Taylor E. Young, Rylee J. Younggren, Sabinabon Yuldashbae and Abigail J. Zaffiro.

Eighth grade

Summer M. Brashaw, Tyler A. Day, Garrett I. Ronan, Brandon J. Smith, Lauren N. Terry, Avery J. Warnock, Iroda Abdullaeva, James C. Alvis, Emily G. Ankney-Dillard, Stephen B. Anthony, Georgina A. Anwar, Diana Valeria Beltran Mejia, Jasmin Betancourt, Alexis Bishop, Jacob R. Bishop, Corbin Blount, Nicholas D. Boudoucies, Ana Maria Bratosin, Emma R. Brown, Jacob A. Burd, Travis J. Caron, Cade L. Carson, Chance L. Carson, Molly S. Castle, Sarah A. Castle, Julianna D. Clemmons, Sydney F. Dalton, Evan Z. Dodson, Caitlyn D. Douglas, Brittany B. Droste, Nolan B. Edwards, Ellen G. Ewing, Mariana G. Fekry, Abenezer A. Gizaw, Avery L. Guffey, Holly C. Hagar, Matthew K. Hailey, John F. Hamilton III, Marisa R. Heckman, Jonathan R. Hetrick , Addison J. Hughes, Peyton A. Jennings, Sai Sreenithi Jessu, Jackson W. Kelley, Weston P. Knott, Alexander H. Lam, Tristan R. Lewis, Brooke R. Loredo, Zachary M. Markus-Kelley, Hunter M. Marlin, Leanne J. Marsh, Elizabeth B. Martin, Deven L. Mccaleb, Aurianna M. Merren, Gavin D. Miuraca, Andrew T. Molino, Ashton F. Morgan, Michael O. Muhler, Andarew A. Nessim, Emily P. Ochoa, Marisa B. Ortiz, Makenzie G. Perry , Kylee E. Petty, Jackson M. Pollard, Erin P. Reynolds, Sydnee A. Richetto, Arabella J. Rogers, Bailey D. Rollins, Emma Russell, Jermiah Saad, Chloe Schiopu, Kirra S. Scott, Hailee C. Servais, Benjamin M. Sills, Brody A. Smith, Devin R. Smith, Georgo A. Somoel, Colby A. Sparks, Andrew L. Spriggs, Lane M. Stanley, Stephanie D. Stilts, Hannah M. Storey, Mia A. Stover, Alexis A. Temple, Trevor N. Terrell, Jonathan Wallis, MaryAnn Waters, Joshua N. Whiteside, Alexandria A. Whitman, Cassandra E. Wright and Maci K. Wyatt.